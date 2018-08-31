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🔴[Swedish] Profetia 119 – Ett Kall Till Att Omvända Sig Eller Förgås❗ [2018 Video]
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13 views • August 31, 2018
JAG utfärdade en kallelse till att omvända sig – hur få har lyssnat. Det är som en telefon som ringer och ringer och ingen svarar. JAG sätter dig på en media när och fjärran. Jag sätter dig [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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