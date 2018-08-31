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🔴[Swedish] Profetia 1 – Domen Börjar Vid YAHUVEHS Hus❗ [2018 Video]
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8 views • August 31, 2018
Om de inte är syndfria och perfekta, så har de ingen rätt att nämna ett ministerium efter sig själva. JAG Ensam ÄR Perfekt och Syndfri – inte människan. ”För alla har syndat och underskridit [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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