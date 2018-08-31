© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
🔴[Swedish] Profetia 19 – Ta Av Er Mörka Slöja Av Smärta❗ [2018 Video]
Follow
0
Share
Report
13 views • August 31, 2018
Så säger YAHUVEH: MIN älskling som JAG sätter högre värde på än någon annan skatt som du har på jorden. JAG ser din smärta. Det är djup, påfrestande smärta, för du är så missuppfattad. Hur kan [...]
Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
Keywords
videosweden2018amightywindalmightywindelishevaaversvenskasverigeswedisheliyahuyahuvehelijahprofetia19modernelisabethsherriestoraallsmäktigandevärld2018 videoberättatsbeteendeeliafrälsagalengamlahjärtanhögrehörtjeremiajohannes döparenjonakännalugnalyssnarminmissuppfattadmodernamoderna världmörkanineveprofeterprofetia 19påfrestanderöstenskattslöjasmärtasårtatidertidersutestängervarningarvärdevärdesätterälskling
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.