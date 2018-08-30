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🔴[Swedish] Profetia 125 – Den Blodröda Månen❗ [2018 Video]
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10 views • August 30, 2018
Be mot det andliga mörkret, förbannelserna, människans omänsklighet mot människan – för de regeringar som ni trodde att ni kunde lita på över hela denna värld, som var tänkt att [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
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