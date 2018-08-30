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🔴[Swedish] Profetia 121 – Är YAHUSHUA Bara Frälsare Eller Även HERRE & GUD❓ [2018 Video]
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8 views • August 30, 2018
MIN älskade dotter: denna natt har du behagat MIG, då du lägger ner ditt kött och du säger “Jag tänker inte ha det på mitt sätt, utan jag tänker ha det på DITT sätt, YAHUSHUA. Jag tänker inte gå [...]
Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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