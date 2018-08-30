Rio +20: Konfiskata majątków, wymuszanie socjalizmu i Kastro jako "Ekologiczny Geniusz".

Obecnie ludzie zajmujący się zrównoważonym rozwojem spotykają się w Rio de Janeiro na konferencji RIO+20. Uważamy, że jest wskazane, aby zapewnić wgląd w sposób jak ci ludzie myślą i co chcą dla nas wszystkich zgotować.



W materiale wideo poniżej, uczestnicy mówią nam dokładnie to, co aparatczycy z Organizacji Narodów Zjednoczonych myślą o współczesnej cywilizacji, prawach nabytych i koszmarze jaki chcieliby nałożyć na całą ludzkość ...