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🔴[Swedish] Profetia 118 – Den Stora Vedermödan Är Ett Stenkast Bort❗ [2018 Video]
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9 views • August 30, 2018
Det räcker inte med att säga “Jag tror på YAHUSHUA/JESUS. Jag tror på att det finns en GUD i Himmelen som heter YAHUVEH/YAHWEH. Jag tror på att det finns en HELIG ANDE, RUACH HA KODESH” [...]
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Tack för att du tittat!
Acceptera YAHUSHUA som HERRE & FRÄLSARE:
https://www.brighteon.com/5833300675001
http://AmightyWind.com
http://AmightyWind.com/sweden.htm
Besök vår främsta Brighteon-kanal: AMIGHTYWIND MINISTRY OFFICIAL https://www.brighteon.com/channel/AMIGHTYWIND%20MINSITRY%20OFFICIAL
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