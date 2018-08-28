José Manuel Fernandes e o ataque à estátua do P. António Vieira: "Querem varrer as nossas referências para construírem uma nova narrativa a partir de uma tábua rasa, onde possam impor a sua ideologia"

O que move os activistas que querem derrubar as nossas estátuas – Observador

o ataque à estátua do P. António Vieira