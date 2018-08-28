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Ataque à estátua do P. António Vieira
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0 view • August 28, 2018
José Manuel Fernandes e o ataque à estátua do P. António Vieira: "Querem varrer as nossas referências para construírem uma nova narrativa a partir de uma tábua rasa, onde possam impor a sua ideologia"
O que move os activistas que querem derrubar as nossas estátuas – Observador
o ataque à estátua do P. António Vieira
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