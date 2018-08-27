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Wojna na sprzedaz. Best enemy money can buy PL. Wywiad z A. C. Sutton - em
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952 views • August 27, 2018
Każdy Polak powinien obejrzeć ten film!
MATERIAŁ OMÓWIONY W WYWIADZIE JEST NIEZWYKLE WAŻNY W OBECNYM CZASIE, W KTÓRYM OBSERWUJEMY CORAZ
WIĘKSZĄ EKSPANSJĘ MILITARNĄ AMERYKI ORAZ BUDOWĘ i TRANSFER NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII DO KOMUNISTYCZNYCH CHIN. INFORMACJE W FILMIE DAJĄ RÓWNIEŻ WGLĄD W PRAWDZIWE PRZYCZYNY OKUPACJI POLSKI PRZEZ REŻIM HITLERA
A NASTĘPNIE SOWIECKĄ ROSJĘ.
Więcej informacji w artykułach:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/wojna_na_sprzedaz_wywiad,p1546269316
MATERIAŁ OMÓWIONY W WYWIADZIE JEST NIEZWYKLE WAŻNY W OBECNYM CZASIE, W KTÓRYM OBSERWUJEMY CORAZ
WIĘKSZĄ EKSPANSJĘ MILITARNĄ AMERYKI ORAZ BUDOWĘ i TRANSFER NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII DO KOMUNISTYCZNYCH CHIN. INFORMACJE W FILMIE DAJĄ RÓWNIEŻ WGLĄD W PRAWDZIWE PRZYCZYNY OKUPACJI POLSKI PRZEZ REŻIM HITLERA
A NASTĘPNIE SOWIECKĄ ROSJĘ.
Więcej informacji w artykułach:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/wojna_na_sprzedaz_wywiad,p1546269316
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