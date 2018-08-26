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#PEDOGATE #POLITICALCOUP BABY HELD ILLEGALLY HOSTAGE FOR BLACKMAIL! COURTS POLICE CAUGHT IN PM CASE!
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11 views • August 26, 2018
I am an 18YRS CRIMINAL INVESTIGATOR&PROSECUTOR WHISTLE BLOWER🇮🇳&MY BABY IS BEING HELD ILLEGAL HOSTAGE IN CUSTODY OF MENTAL IMMORAL PEOPLE FOR BLACKMAIL #PEDOGATE #POLITICALCOUP PM LEVEL CASE COVER UP ATTEMPTS AS HAVE FILED CASE FROM 13/07/2017 WITH PRESIDENTIAL ELECTION STAY HABEAS CORPUS WRIT OF MANDAMUS PROHIBITION&QUO WARRANTO WITH CONTEMPT OF COURT&HUMANITY OBSTRUCTION OF JUSTICE DENIAL OF CONSTITUTIONAL CIVIL&HUMAN RIGHTS PLUS PUBLIC HANGING&EXECUTION ORDERS FOR TERRORISM&BABY #SRA📰🚫🌍
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