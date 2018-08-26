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Humour pas vraiment politiquement correct.
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16 views • August 26, 2018
La charmante Barbara4u2c dans ses œuvres. Même si on les rattrape vite, les USA, sont encore plusieurs crans au dessus de nous dans l'hystérie du racisme inversé anti "oppresseur blanc". Tout est vrai dans cette vidéo, même le coup du chat noir (on a vraiment reproché à des blancs d'en avoir).
La vidéo originale sur la page de Barbara4u2c :https://www.youtube.com/watch?v=DE4kmYALBrI
La vidéo originale sur la page de Barbara4u2c :https://www.youtube.com/watch?v=DE4kmYALBrI
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