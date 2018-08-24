© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Terrorismo e a Esquerda Populista Apologética
Follow
0
Share
Report
5 views • August 24, 2018
Opinião de um ouvinte sobre a atitude Apologética dos Populistas de Esquerda:
"Há sempre um idiota que vai defender a perda de liberdade em troca de segurança"
" a comunidade muçulmana também tem que fazer o seu papel, porque NÃO ajudam"
"Portugal tem um excelente povo, atado de pés e mãos por lideres medíocres"
"Não há diálogo possível, as única solução é uma bala na cabeça"
"Há sempre um idiota que vai defender a perda de liberdade em troca de segurança"
" a comunidade muçulmana também tem que fazer o seu papel, porque NÃO ajudam"
"Portugal tem um excelente povo, atado de pés e mãos por lideres medíocres"
"Não há diálogo possível, as única solução é uma bala na cabeça"
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.