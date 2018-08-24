Terrorismo e a Esquerda Populista Apologética

Opinião de um ouvinte sobre a atitude Apologética dos Populistas de Esquerda:

"Há sempre um idiota que vai defender a perda de liberdade em troca de segurança"

" a comunidade muçulmana também tem que fazer o seu papel, porque NÃO ajudam"

"Portugal tem um excelente povo, atado de pés e mãos por lideres medíocres"

"Não há diálogo possível, as única solução é uma bala na cabeça"