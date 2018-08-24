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Crimes Honra Sim, porque é da cultura deles...
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0 view • August 24, 2018
Drª Teresa Anjinho ex deputada do CDS, quando questionada pelo JRS, sobre uma regra que a Alemanha se viu obrigada a criar recentemente:
- Obrigar os "refugiados" a assinar um papel, onde tomam conhecimento que os CRIMES de HONRA são proibidos
Discorda, porque ... o melhor é ouvir
Vamos acreditar que a Srª Drª NÃO compreendeu a pergunta, ou então não está familiarizada com a Lei segundo o Direito Romano ;-)
- Obrigar os "refugiados" a assinar um papel, onde tomam conhecimento que os CRIMES de HONRA são proibidos
Discorda, porque ... o melhor é ouvir
Vamos acreditar que a Srª Drª NÃO compreendeu a pergunta, ou então não está familiarizada com a Lei segundo o Direito Romano ;-)
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