Crimes Honra Sim, porque é da cultura deles...

Drª Teresa Anjinho ex deputada do CDS, quando questionada pelo JRS, sobre uma regra que a Alemanha se viu obrigada a criar recentemente:

- Obrigar os "refugiados" a assinar um papel, onde tomam conhecimento que os CRIMES de HONRA são proibidos



Discorda, porque ... o melhor é ouvir

Vamos acreditar que a Srª Drª NÃO compreendeu a pergunta, ou então não está familiarizada com a Lei segundo o Direito Romano ;-)