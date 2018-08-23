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WWIII: OMG! RUSSIA HAS LOST A NUCLEAR POWERED MISSILE MO.s AGO, NOW LOOK'N FOR IT
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14 views • August 23, 2018
8-23-18 DSCN7198 8-23-18 DSCN7198
Russia has lost a nuclear-powered missile at sea
https://nuclear-news.net/
https://www.cnbc.com/2018/08/21/russias-nuclear-powered-missile-that-putin-claimed-had-infinite-range-is-currently-lost-at-sea.html
Vladimir Putin, Russia, nuclear weapons, missiles, nuclear missiles, WWIII, Barents Sea,americium, cesium 134, cesium 137, depleted uranium, fission, gamma rays, iodine 131, isotopes, kurion, muons, pacific, plutonium, strontium, strontium 90,
Russia has lost a nuclear-powered missile at sea
https://nuclear-news.net/
https://www.cnbc.com/2018/08/21/russias-nuclear-powered-missile-that-putin-claimed-had-infinite-range-is-currently-lost-at-sea.html
Vladimir Putin, Russia, nuclear weapons, missiles, nuclear missiles, WWIII, Barents Sea,americium, cesium 134, cesium 137, depleted uranium, fission, gamma rays, iodine 131, isotopes, kurion, muons, pacific, plutonium, strontium, strontium 90,
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