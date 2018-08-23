Escravatura no Gana em pleno Séc. XXI

Todos os anos, centenas de crianças são vendidas pelos próprios pais e entregues aos pescadores do Lago Volta, no Gana.

Crianças que se tornam escravas e que são obrigadas a trabalhar 14 horas por dia, sete dias por semana, a troco de um prato de comida.



Há sete anos, a TVI ajudou a resgatar algumas destas crianças.

Agora, voltámos ao Gana para saber de que forma mudou a vida destes meninos e meninas.



"Depois da Escravidão" é uma reportagem de Sara Bento, com imagem de Júlio Barulho