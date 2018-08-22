© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Aldrabices na AR
Follow
0
Share
Report
0 view • August 22, 2018
o PSD é o partido mais visado pela reportagem da RTP.
Não deverá ser fruto do acaso, coincidir com a governação por parte da "Geringonça".
o Timing do lançamento do livro do José de Magalhães ( ex-deputado PCP actual PS), às portas de umas eleições, também deverá ser levado em consideração.
Politiquices à parte, mais uma vez os deputados são apanhados em situações, que até podem ser Legais,
mas são garantidamente IMORAIS
Não deverá ser fruto do acaso, coincidir com a governação por parte da "Geringonça".
o Timing do lançamento do livro do José de Magalhães ( ex-deputado PCP actual PS), às portas de umas eleições, também deverá ser levado em consideração.
Politiquices à parte, mais uma vez os deputados são apanhados em situações, que até podem ser Legais,
mas são garantidamente IMORAIS
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.