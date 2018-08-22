Aldrabices na AR

o PSD é o partido mais visado pela reportagem da RTP.

Não deverá ser fruto do acaso, coincidir com a governação por parte da "Geringonça".

o Timing do lançamento do livro do José de Magalhães ( ex-deputado PCP actual PS), às portas de umas eleições, também deverá ser levado em consideração.



Politiquices à parte, mais uma vez os deputados são apanhados em situações, que até podem ser Legais,

mas são garantidamente IMORAIS