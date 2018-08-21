Ce qu'on vous a caché sur les élections américaines. (13/12/2016)

Comme c'est un peu long vous pouvez aller directement aux parties qui vous intéressent :

Sources (01:00)

Bernie Sanders et magouilles (02:56)

Les fameux e-mails (05:23)

Une campagne sous la ceinture (07:41)

Le génie de TRUMP (versus Marine LE PEN ?) (12:05)

Les enseignements (15:27)

Faut-il avoir peur de TRUMP? (19:05)