Voces Conservadoras: "Las redes sociales las discriminan totalmente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este sábado a las redes sociales de "discriminar totalmente" a los usuarios con puntos de vista de derecha y tachó a los medios informativos CNN y MSNBC de "enfermos".

Los comentarios del presidente aparecen luego de que varias de las principales plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook y Spotify, limitaron o prohibieron las cuentas del teórico de la conspiración de extrema derecha Alex Jones.