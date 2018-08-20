© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Voces Conservadoras: "Las redes sociales las discriminan totalmente"
Follow
0
Share
Report
7 views • August 20, 2018
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este sábado a las redes sociales de "discriminar totalmente" a los usuarios con puntos de vista de derecha y tachó a los medios informativos CNN y MSNBC de "enfermos".
Los comentarios del presidente aparecen luego de que varias de las principales plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook y Spotify, limitaron o prohibieron las cuentas del teórico de la conspiración de extrema derecha Alex Jones.
Los comentarios del presidente aparecen luego de que varias de las principales plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook y Spotify, limitaron o prohibieron las cuentas del teórico de la conspiración de extrema derecha Alex Jones.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.