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LA COTE D'IVOIRE VICTIME D'UN COMPLOT DES JUIFS SIONISTES. PARTIE 5. FIN
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18 views • August 18, 2018
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Dans cette video nous denoncons les activite sordides des Juifs dans le monde en Afrique et particulierement en Cote d'Ivoire.
Nous vous presentons les faits sur Children of Africa. Nous vous presentons comment les Juifs affirment qu'ils ne sont pas des humains comme nous. Puis nous concluons sur la mission prochaine de la Cote d'Ivoire apres la grande purification qui vient.
Dans cette video nous denoncons les activite sordides des Juifs dans le monde en Afrique et particulierement en Cote d'Ivoire.
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