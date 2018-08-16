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LA COTE D'IVOIRE VICTIME D'UN COMPLOT DES JUIFS SIONISTES PARTIE 4
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21 views • August 16, 2018
A peine ai-je poste les videos 1,2 & 3, meme pas 3 views qu'un undividu les fait bloquer sous le nom de la communaute Youtube.
C'est la preuve que c'est bien Israel des Juifs khazar qui fait la guerre a la Cote d'Ivoire.
Dans cette video, nous presentons le gouvernement juif de la Cote d'Ivoire sous la direction de la premiere dame de la communaute internationale .
Nous parlons aussi des hasbaras de la Cote d'Ivoire dont Hassane Magued fait partie.
C'est la preuve que c'est bien Israel des Juifs khazar qui fait la guerre a la Cote d'Ivoire.
Dans cette video, nous presentons le gouvernement juif de la Cote d'Ivoire sous la direction de la premiere dame de la communaute internationale .
Nous parlons aussi des hasbaras de la Cote d'Ivoire dont Hassane Magued fait partie.
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