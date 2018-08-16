LA COTE D'IVOIRE VICTIME D'UN COMPLOT DES JUIFS SIONISTES PARTIE 4

A peine ai-je poste les videos 1,2 & 3, meme pas 3 views qu'un undividu les fait bloquer sous le nom de la communaute Youtube.

C'est la preuve que c'est bien Israel des Juifs khazar qui fait la guerre a la Cote d'Ivoire.

Dans cette video, nous presentons le gouvernement juif de la Cote d'Ivoire sous la direction de la premiere dame de la communaute internationale .

Nous parlons aussi des hasbaras de la Cote d'Ivoire dont Hassane Magued fait partie.