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Le nom France, désigne le territoire compris entre la Manche et les Vosges, entre le golfe de Gascogne et les Alpes. Les hommes qui sont maîtres de cette région, s'appellent les Français. Maintenant, c'est nous, les Juifs, qui régnons sur la France et la commandons. En France les indigènes nous obéissent, nous servent, nous enrichissent. Donc, c'est nous les Français. Un peuple remplace un autre peuple ; une race remplace une race. La France continue.