LA COTE D'IVOIRE VICTIME D'UN COMPLOT DES JUIFS SIONISTES PARTIE 2

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Le Président Houphouët Boigny a averti :

Je demande d'ouvrir grands les yeux sur Dominique Ouattara, car c'est une espionne de haut niveau.

Il vous appartient ,de faire en sorte qu’après ma disparition, la Côte d'Ivoire puisse subsister à cet imposteur, car , cette juive poussera cet imposteur,et il emploiera tous les moyens pour arriver à ses fins.

Avant que le nomme comme P. ministre, Alassane s’est engagé par écrit à rester en dehors de la politique ivoirienne.