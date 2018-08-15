© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
LA COTE D'IVOIRE VICTIME D'UN COMPLOT DES JUIFS SIONISTES PARTIE 2
Follow
0
Share
Report
25 views • August 15, 2018
Video bloquee sur Youtube
Le Président Houphouët Boigny a averti :
Je demande d'ouvrir grands les yeux sur Dominique Ouattara, car c'est une espionne de haut niveau.
Il vous appartient ,de faire en sorte qu’après ma disparition, la Côte d'Ivoire puisse subsister à cet imposteur, car , cette juive poussera cet imposteur,et il emploiera tous les moyens pour arriver à ses fins.
Avant que le nomme comme P. ministre, Alassane s’est engagé par écrit à rester en dehors de la politique ivoirienne.
Le Président Houphouët Boigny a averti :
Je demande d'ouvrir grands les yeux sur Dominique Ouattara, car c'est une espionne de haut niveau.
Il vous appartient ,de faire en sorte qu’après ma disparition, la Côte d'Ivoire puisse subsister à cet imposteur, car , cette juive poussera cet imposteur,et il emploiera tous les moyens pour arriver à ses fins.
Avant que le nomme comme P. ministre, Alassane s’est engagé par écrit à rester en dehors de la politique ivoirienne.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.