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LA COTE D'IVOIRE VICTIME D'UN COMPLOT DES JUIFS SIONISTES PARTIE 1
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55 views • August 15, 2018
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Dans la guerre de la communauté internationale, contre la Côte d’Ivoire , on parle de la Françafrique , du réseau de Foccart, des réseaux des services secrets dont Mme Dominique Ouattara serait membre, de la franc-maçonnerie, de la rose croix ainsi que d’autres organisations occultes. Mais en realite la Cote d'Ivoire est bien victime d'un complot international des Juifs sionistes qui aujourd'hui controlent le pays au travers de Dominique Ouattara.
Dans la guerre de la communauté internationale, contre la Côte d’Ivoire , on parle de la Françafrique , du réseau de Foccart, des réseaux des services secrets dont Mme Dominique Ouattara serait membre, de la franc-maçonnerie, de la rose croix ainsi que d’autres organisations occultes. Mais en realite la Cote d'Ivoire est bien victime d'un complot international des Juifs sionistes qui aujourd'hui controlent le pays au travers de Dominique Ouattara.
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