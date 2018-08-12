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(SWEDISH) Audio: Malaysian Cyber Crime Network i Sverige Falska flyktingar Cyber Terror Cell (Audio)
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17 views • August 12, 2018
Falska flyktingar SE
De kom som falska flyktingar och som arbetare. De är önskade i Malaysia för en rad brott som sedition, subversion etc.
De kom till Sverige och låtsas vara flyktingar eller arbetare. Dessa brottslingar missbrukar Sverige som en ny plats för sina brottsliga Internet-insatser mot Malaysia & Europeans. ANTIFA stöder sin verksamhet.
De hatar européer, kaukasier, kristna och de infödda människorna i Europa. De kom för att förstöra och erövra europeiska samhällen.
Ljudmeddelande
De kom som falska flyktingar och som arbetare. De är önskade i Malaysia för en rad brott som sedition, subversion etc.
De kom till Sverige och låtsas vara flyktingar eller arbetare. Dessa brottslingar missbrukar Sverige som en ny plats för sina brottsliga Internet-insatser mot Malaysia & Europeans. ANTIFA stöder sin verksamhet.
De hatar européer, kaukasier, kristna och de infödda människorna i Europa. De kom för att förstöra och erövra europeiska samhällen.
Ljudmeddelande
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