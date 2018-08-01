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RECENT STALKER, A U.S. AIR FORCE VET CASING MY HOUSE 7-30-18 GOV. IS ON ME, A HIT MAN?
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7 views • August 01, 2018
7-31-18 DSCN6663
I PUT THIS ON YOUTUBE AND DECIDED TO PUT IT ON PRIVATE, SOMEONE ASKED ME TO RELEASE IT AGAIN AND I WENT TO DO SO, AND YOUTUBE PUT IT ON PERMANENT PRIVATE, WHEREIN I COULDN'T RELEASE IT AGAIN. SO HERE IT IS. I THINK THIS GUY IS A HIT MAN, HE'S ALSO U.S. AIR FORCE VETERAN!!
N PURSUIT OF SOB CASING MY HOUSE!! TRIED GET'N AWAY, HE GOT SCARED, HE WENT WRONG WAY, CAUGHT HIM!!! HD
Jul 30, 2018 4:02 PM
70 views
Locked as private [Appeal]
https://www.youtube.com/watch?v=iEF3pCDHchE
I PUT THIS ON YOUTUBE AND DECIDED TO PUT IT ON PRIVATE, SOMEONE ASKED ME TO RELEASE IT AGAIN AND I WENT TO DO SO, AND YOUTUBE PUT IT ON PERMANENT PRIVATE, WHEREIN I COULDN'T RELEASE IT AGAIN. SO HERE IT IS. I THINK THIS GUY IS A HIT MAN, HE'S ALSO U.S. AIR FORCE VETERAN!!
N PURSUIT OF SOB CASING MY HOUSE!! TRIED GET'N AWAY, HE GOT SCARED, HE WENT WRONG WAY, CAUGHT HIM!!! HD
Jul 30, 2018 4:02 PM
70 views
Locked as private [Appeal]
https://www.youtube.com/watch?v=iEF3pCDHchE
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